XALIMANEWS-Ce mercredi soir, le Bayern de Sadio Mané et Benfica, étaient condamnés à l’exploit face à City et Inter de Milan, victorieux à l’aller (3-0) et (0-2). Finalement, Allemands et Espagnols vont obtenir respectivement arracher des nuls (1-1) et (3-3), pour s’arrêter en quarts.

