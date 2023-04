Dans le même temps à Londres, précisément à Stamford Bridge, Les Blues de Chelsea, avec Edou Mendy remplaçant de Kepa et sans Kalidou Koulibaly blessé, s’opposaient aux voraces Merengues, victorieux à l’aller et désireux poursuivre leur chemin jusqu’en finale pour défendre leur titre. Mais comme au match aller, le Real porté cette fois çi par un grand Rodrygo, double buteur (58e et 80e), se montre maitre et confirme la victoire du match aller (0-2) pour s’inviter en demi-finales.

