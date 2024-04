Football-Ligue des Champions UEFA/Quarts retours : le PSG et Dortmund, pour renverser la tendance, respectivement face au Barça et l’Atletico qui sont en ballotages favorables

XALIMANEWS-Battus mercredi dernier, respectivement à domicile par le FC Barcelone (2-3) et à l’extérieur par l’Atletico Madrid (2-1), le PSG et Dortmund doivent réaliser l’exploit devant des rivaux qui sont en positions de force après leurs succès de la manche aller.

Au Camp Nou, Mbappé et compagnie sauront quoi faire s’ils veulent passer le cap des quarts. Surpris à domicile par les Blaugranas (2-3), les Franciliens qui avaient le monopole du match, n’ont qu’une seule alternative pour espérer disputer le dernier carré : Gagner et par plus de deux buts d’écart où à défaut s’imposer aux tirs aux buts. Une possibilité qui est dans les cordes du club français, mais pour réussir son paris, le champion de France a besoin d’un Mbappé des grands jours. Lors de la manche aller, le Bondynois a été fantomatique. Cependant, le Barça, en position de force, voudrait finir le job et goûter à nouveau aux délices d’une demi-finale de Ligue des champions.

Au même moment en Allemagne, le Dormund défait au Wanda Metropolitano (2-1), aura à cœur de se racheter devant son bouillant public, face à l’inoxydable Atletico Madrid. Les Marsupiaux seront sûrement survoltés ce mardi et feront le nécessaire pour renverser la situation. Ce choc, comme celui entre Blaugranas et Parisiens, sera très très électrique et bien malin celui qui saura trouver le bon résultat.

Mardi 16 avril 2024

Quarts retours Ligue des Champions UEFA

FC Barcelone/PSG (Aller 3-2)

Dortmund/Atletico (Aller 1-2)