Football-Ligue des champions UEFA/Quarts retours : le Real se qualifie au mental au tirs au but devant City (1-1, 3 tab à 5), le Bayern fait le boulot devant Arsenal (1-0)

XALIMANEWS-Ce mercredi en quarts de finale retours de Ligue des champions, le Real de Madrid a résisté à City avant de se qualifier aux tirs au but (1-1, tab à 4), de son côté le Bayern de Munich a fait le service minimum devant Arsenal (1-0) après le nul de l’aller. Du coup, Merengue et Bavarois vont se retrouver en demi-finale.

A l’Etihad ce mercredi soir, Skyblues et Merengues se retrouvaient après le nul de l’aller (3-3) pour décrocher l’un des tickets pour la demi-finale. Après avoir ouvert le score par Rodrigo (12e, 0-1), les Espagnols ont dû resister à la furia des Anglais, avant de s’incliner sur un but de De Bruyne (76e, 1-1). Manchester City, ultra dominateur, ne vas pas parvenir à inscrire le but qui allait le qualifier. Finalement, les Tenants s’inclinent aux tirs au but (3 tab à 4) après prolongations. Le Real se qualifie au mental.

Dans l’autre quart à l’Allianz Arena, le Bayern a fait le service minimum grâce à à Kimmich (63e, 1-0), après le score de parité (3-3) de la manche aller à l’Emirates. Et encore une fois de plus, les Gunners ne vont pas passer l’obstacle du Rekordmeister. Espagnols et Allemands vont se croiser en demi-finale.