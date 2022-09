XALIMANEWS-Ce mercredi, c’est la suite de la 1ère journée des phases de poule de la Ligue des champions, entamées depuis hier. En Italie, le Bayern de Sadio Mané va rendre visite à l’Inter de Milan, tandis que du côté de Londres, le Tottenham de Pape Matar Sarr va acceuillir Pape Gueye et l’OM.

Peut-être qu’à l’issue des matchs de ce mercredi, on pourrait voir un club de senegalais, s’imposer enfin dans cette première journée des phases de poules de la Ligue des champions. Ce mardi, tous les clubs des champions d’Afrique, concernés, ne sont pas parvenus à s’imposer. Là où Edouard Mendy et Koulibaly avec Chelsea et Abdou Diallo du RB Leipzig, ont chuté (1-0) et (1-4), l’AC Milan de Fodé Ballo Touré a concédé un nul à Salzbourg. Donc en 3 matchs, point de victoire pour nos champions d’Afrique.

Ce mercredi, pour la poule C, le Bayern de Munich ira rendre visite à l’Inter dans son antre de Guisseppe Meazza. Les Allemands vont endosser le costume de favori, au vu de leur gros potentiel. Pour ce déplacement en terre lombarde, les Bavarois vont compter sur leur nouvelle recrue, Sadio Mané le transfuge de Liverpool. Pour la première fois depuis 6 ans, le Ballon d’Or Africain 2022 va évoluer en LDC avec un autre club que Liverpool. Crédité de 5 buts pour ses 7 premiers matchs avec le Rekordmeister, dont 3 réalisations en Bundesliga, l’ancien Red sera un des atouts bavarois pour dompter l’Inter. Un adversaire, qui compte 3 victoires et 2 défaites en 5 matchs de Série A, dont 2 revers subis devant les cadors italiens, Lazio (3-1) et Milan (3-2). Les Lombards seront privés de Lukaku pout ce match mais compteront sur le duo Correa-Lautaro Martinez. Cependant, face à l’armada allemande ( Mané, Gnabry, Musiala, Sané, Coman, Kimmich), ca risque de ne pas de suffire, à moins que Barrela, Skriniar, Bastoni et autres fassent le match parfait. Ce choc du groupe de la mort sera certainement très engagé. Dans l’autre match du groupe, le FC Barcelone recevra le FC Viktoria Plezen.

En Angleterre, Tottenham de Pape Matar Sarr va acceuillir l’OM de Pape Gueye pour le compte de la poule D. Les 2 internationaux sénégalais risquent de ne pas se croiser sur la pelouse, du fait que le jeune Sarr ne devrait pas figurer dans le groupe londonien pour ce soir. Les Phocéens conduits par leur nouvel entraîneur le Croate Igor Tudor, réalisent un bon début de championnat, comptant 5 victoires et 1 nul en 6 matchs, pour trôner en tête de la Ligue 1 à égalité avec le PSG (16 pts). Pour ce choc, l’OM fera sans Alexis Sanchez suspendu mais comptera sur l’ensemble de son groupe. Pape Gueye et compagnie vont essayer de sortir indemnes du Tottenham Horspur Stadium et pourquoi pas en reussissant le hold-up. Mais, que ca risque d’etre dantesque, face à la furia des Son, Harry Kane, Richarlisson, Perisic et autres. Devant leur public, les Spurs seront irresistibles, eux qui reussissent un bon début de championnat, avec 4 victoires et 2 nuls, se positionnant en 3ème position (14 pts+7) derrière le leader Arsenal (1er, 15 pts+7) et City (2e, 14 pts+14). Le nouveau club du jeune Pape Matar Sarr, inscrit dans la liste des joueurs devant disputer la compétition, voudra débuter par un succès ce soir. Mais, est ce que les joueurs de la Canebière vont-ils se laisser faire, eux qui veulent imiter leurs rivaux parisiens victorieux de la Juventus, ce mardi au Parc des Princes (2-1). En Allemagne, l’Eintracht Francfort le vainqueur de l’Europa League va acceuillir le club portugais du Sporting de Lisbonne, dans le second match de la poule.