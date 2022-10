En effet, le champion d’Afrique et MVP de la competition, buteur et passeur décisif pour Sané pour son doublé, a été désigné homme du match Bayern de Munich/FC Viktoria Plezen, par l’UEFA. Le Sénégalais enchaine un second but de rang après celui réalisé face au Leverkusen ce week-end en championnat (4-0), après 5 matchs de disette. Critiqué ces derniers temps, l’enfant de Bamba semble retrouver sa forme d’antan. De bonne augure pour les Lions, dans la perspective du Mondial 2022.

