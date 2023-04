XALIMANEWS-Ce mardi, se joueront les 2 premiers quarts de finale de la Ligue des champions édition 2022/2023. A l’Etihad, City va recevoir le Bayern pour le choc majeur de ces quarts de finale aller. A Lisbonne, Benfica essaiera de prendre une bonne option devant l’Inter de Milan.

Manchester City/Bayern de Munich, c’est la finale avant la lettre. La confrontation entre Anglais et Allemands sera bien évidemment le grand choc des quarts de finale de Ligue des Champions. Le vainqueur de l’édition 2020 et le finaliste 2021 se livreront donc une nouvelle bataille.

Depuis que City est racheté par les Emirats en 2008 et que Anglais et Allemands disputent chaque année la Ligue des Champions (depuis 2011), les deux clubs se sont affrontés à six reprises entre 2011 et 2015. Et le bilan de ces rencontres est parfaitement équilibré. . Cette saison, les deux clubs s’affronteront pour la première fois en phase à élimination directe, et cet affrontement promet de belles choses. Les 2 formations possèdent des effectifs de rêve. City regorge qui regorge en son sein de merveilleux joueurs, tels que Ederson, De Bruyne, Bernardo Sylva, Mahrez, Foden, Grealish, s’est enrichi du cybord norvégien, Erling Haaland. Le Scandinave est un atout de poids dans la quête de la Ligue des champions. En face, le Bayern peut s’appuyer sur son noyau dur, composé de Muller, Musiala, Kimmich, Giretzka, Coman, Alfonso Davies, sans oublier l’international sénégalais, le Ballon d’Or africain Sadio Mané. Ce sera une confrontation dantesque, à l’issue incertaine entre 2 prétendants au sacre finale. Un drôle de drame va se produire à l’issue de cette double confrontation.

Dans l’autre quart de finale, le Benfica de Lisbonne de Gonzalo Ramos va acceuillir l’Inter de Milan de Lukaku. Il s’agit du seul quart de finale de l’UEFA Champions League de cette saison à ne pas impliquer au moins un champion national en titre. En championnat, le club portugais sort de 10 victoires de suite et possède une avance de 12 points sur son dauphin. El Ligue des champions, Benfica a marqué 23 buts dans la compétition cette saison à deux unités de la meilleure attaque, celle de Naples, dont 7 en huitièmes de finale. Quand à l’Inter, elle a eu beaucoup plus de difficultés en huitième contre Porto, autre club portugais, pour atteindre les quarts de finale, le but de Romelu Lukaku en fin de match à Milan s’avérant être l’unique but de la double confrontation. Le club lisboète est en quarts de finale pour la deuxième saison consécutive, mais a perdu ses cinq confrontations à ce stade de la Ligue des champions, tandis que l’Inter n’a pas atteint ce stade depuis sa défaite contre Schalke en 2010/11, alors qu’il détenait le titre.

Programme 1/4 aller LDC UEFA

19h 00 Manchester City/Bayern de Munich

19h 00 Benfica de Lisbonne/Inter de Milan