Ce sera pas fort aisé pour Gana Gueye et Diallo (PSG) voire Boulaye Dia (Villareal), les 3 Lions de la Teranga auront de farouches oppositions face aux 2 clubs de Manchester (United et City). D’abord le PSG qui va retrouver United, pour des retrouvailles entre les 2 clubs. Lors de ces 2 dernières saisons, ces 2 formations ont eu à se croiser 4 fois, pour 2 victoires de chaque côté, avec une élimination parisienne en 8es en 2019/2020. Paris avait gagné lors du match aller à Old Trafford (0-2) avant de se faire renverser au retour au Parc (1-3), pour une élimination au goût amer, en toute fin de match. L’année suivante (2020/2021), les 2 clubs étaient dans la même poule (H), les Mancuniens avaient gagné chez eux (2-1) et victoire des Parisiens au retour (3-1). Le PSG fut premier du groupe devant Leipzig, avec le même nombre de points (12) et United fut reversé en Europa Ligue avec sa position de 3ème. Cette confrontation entre les 2 grosses cylindrées, sera aussi un duel entre les 2 monstres sacrés du football mondial, Messi et Ronaldo. Ça promet.

XALIMANEWS-A l’issue du tirage au sort des 8es de finale de la Ligue des champions effectués ce lundi à Nyon, les Lions concernés, ont connu des fortunes diverses. Gana et Diallo avec le PSG, Boulaye Dia avec Villareal, auront de grosses oppositions avec Manchester United et Manchester City. De leurs côtés, Édouard Mendy de Chelsea et Mané de Liverpool partiront favoris devant Lille et Salsbourg.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy