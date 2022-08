XALIMANEWS-Ce jeudi à partir de 16 heures, sera effectué le tirage au sort des phases de poules de la Ligue des champions édition 2022. Le PSG d’Abdou Diallo et Gana Gueye en partance et l’OM de Pape Gueye et Bamba Dieng l’indésirable, logés dans les chapeaux 1 et 4 connaissent déjà leurs potentiels adversaires.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy