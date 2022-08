Les Parisiens, logés dans la poule H, héritent de la Juventus leur plus dangereux adversaire, en plus du Benfica de Lisbonne et du Maccabi Haifa d’Israël. Pour les Marseillais, ils partagent le groupe D, avec l’Eintracht Francfort, Tottenham et le Sporting de Lisbonne.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy