Parmi les équipes qui vont rejoindre l’Europe League, on retrouve le RB Leipzig, le FC Porto, le Borussia Dortmund et le Sheriff Tiraspol, le Barça, le Zénith Saint Petersbourg et le FC Séville. Le dernier billet sera à attribuer à l’Atalanta ou à Villarreal dont la rencontre n’a pu se jouer à cause de fortes chutes de neige à Bergame ce soir, et qui vont se rencontrer aujourd’hui avec l’espoir de décrocher une place en 8es.

