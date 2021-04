Manchester City, premier de la Premier League avec 74 points, soit huit de plus que son dauphin, Manchester United (2e, 66 pts) a vu son avance de plus d’une douzaine de points sur ses poursuivants, fondre à 6 journées du terme du championnat. Les pensionnaires de l’Etihad ont pondu un communiqué pour informer sur la blessure de leur joueur majeur. «Manchester City peut confirmer que Kevin de Bruyne a été victime d’une blessure au pied et à la cheville droite lors de la demi-finale de FA Cup contre Chelsea. On ignore encore la portée réelle de cette lésion. Kevin continuera a être suivi mais manquera le déplacement de mercredi à Aston Villa en Premier League», peut-on lire.

