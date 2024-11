Football-Ligue des Nations/Équipe de France : après la non-convocation de Kylian Mbappé, Didier Deschamps s’explique

XALIMANEWS-Ce jeudi, Didier Deschamps a révélé la liste des joueurs sélectionnés pour les matchs contre Israël et l’Italie, programmés en novembre. Parmi les nouveautés, le sélectionneur a fait appel pour la première fois à Lucas Chevalier, gardien de but du LOSC. En revanche, Kylian Mbappé, comme lors de la dernière convocation, figure à nouveau sur la liste des absents.

Les Bleus disputeront deux rencontres importantes en Ligue des Nations : contre Israël, le 14 novembre au Stade de France, puis contre l’Italie, le 17 novembre à San Siro. Pour ces deux matchs, Deschamps devra se passer de certains joueurs clés, dont Aurélien Tchouaméni et Kylian Mbappé, ce dernier manquant ainsi un deuxième rassemblement consécutif avec l’équipe de France.

Le sélectionneur a tenu à justifier cette absence de son capitaine, sans entrer dans les détails, mais en soulignant l’importance de maintenir un équilibre au sein du groupe et de privilégier les performances collectives pour ces échéances cruciales. « J’ai eu plusieurs échanges avec lui. J’ai réfléchi et j’ai pris cette décision sur ce rassemblement-là. Parce que je pense que c’est mieux comme ça. Je ne vais pas argumenter. Ce que je peux vous dire, c’est que Kylian Mbappé voulait venir. Et deuxièmement, ce ne sont pas les problèmes extrasportifs qui rentrent en compte à partir du moment où la présomption d’innocence existe. C’est un choix ponctuel pour ce rassemblement avec les deux matches qui nous attendent« , a d’abord lancé le sélectionneur français très mal à l’aise à l’idée de justifier cette absence étonnante, dans ses propos relayés par Footmercato.

L’ancien joueur de la Juventus de poursuivre, « Je sais que ça va rebondir. Je ne vais pas en dire plus pour la simple et bonne raison qu’on a un stage avec deux matches avec un cap que j’avais fixé de donner du temps de jeu à des joueurs qui ont moins d’expérience et qui ont donné de la satisfaction au dernier rassemblement. C’est pour ça qu’ils sont là. Il y a une dynamique, il ne faut pas l’oublier, on reste sur trois victoires de suite. On veut assurer la qualification et jouer la première place. Je ne veux pas argumenter. C’est ma décision et je pense que c’est mieux comme ça. Je ne vais pas rentrer dans une argumentation qui amène à des interprétations. J’assume cette décision. Quand je l’ai prise ? On peut la prendre jusqu’à 13h59, je peux faire des changements avant l’annonce. Mais quand je viens devant vous, j’ai déjà décidé. Quand je suis ici, j’ai déjà acté la décision. La temporalité importe peu.«

« Il voulait venir oui. J’ai eu des échanges avec lui. Je ne veux pas rentrer là-dedans. Vous pouvez avoir des infos, mais moi, je parle directement avec Kylian. On peut ne pas être d’accord, mais c’est ma responsabilité de prendre les décisions. J’ai pris cette décision sur ce rassemblement-là. Est-ce que je l’aurais pris si c’était un match de qualification au Mondial ? Je n’ai pas la situation. À chaque moment sa situation », a taclé Deschamps avant de parler de son niveau de jeu au Real Madrid et de sa relation avec ce dernier. Le champion du monde 1998 de conclure, « Aujourd’hui ce n’est pas le sujet, après les performances, il rentre dans un collectif. Chacun aura sa propre analyse sur ce qu’il fait ou ce qu’il ne fait pas, ce qu’il fait de bien ou moins bien. Par rapport à ce qui peut se passer après, ça sera plus tard. Je ne vais me poser une question qui n’est pas à l’ordre du jour. Chacune chose en son temps. Je sais que beaucoup s’expriment sur son poste. Il l’a déjà fait avant à Paris ou en équipe de France (ndlr : jouer numéro 9), il a évolué dans différents systèmes. Ça a toujours été le cas. On parle de Kylian avec toutes ses qualités. Il a mis des buts et il en mettra encore. Il est sur une période où il est moins efficace et il est jugé là-dessus (…) On peut ne pas être d’accord sur tout. C’est des discussions que j’ai avec les joueurs, des entretiens individuels. J’écoute. Je ne me suis toujours nourri de ces discussions. Je ne suis pas là pour qu’on me dise que je suis beau ou quoi. Ça fait un moment que je suis là. Ces échanges sont importants pour moi et ensuite, je prends des décisions qui me semblent être les meilleures« .