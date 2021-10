XALIMANEWS-Vainqueurs respectivement de l’Italie (2-1) et de la Belgique, aux termes de 2 demi-finales époustouflantes, les Espagnols et les Français vont disputer l’ultime acte pour succéder au Portugal gagnant de la première édition. Une finale qui promet, vu l’effectif des 2 équipes.

La finale de l’édition 2021 de la Ligue des Nations, va opposer deux grosses équipes, anciennement championnes du monde et vainqueur de la Coupe d’Europe des Nations, deux formations réputées joueuses et regorgeant de beaucoup de talents dans leurs effectifs. D’un côté, l’Espagne pleine de maîtrise et de talent au collectif bien huilé et qui a dominé l’Italie en demi-finale (2-1), et de l’autre, la France, mal embarquée contre la Belgique et qui a réussi une seconde période de haute volonté, toute en énergie, en talent, en puissante, pour renversr la Belgique de Lukaku (3-2). Après avoir été menée en première période par 2 buts à zéro.

Demi-finalistes de l’Euro 2021, sortie par le futur vainqueur l’Italie aux tirs aux buts (1-1, 4 Tab à 2) après avoir livré une belle partie, les partenaires d’Azpilucueta ont pris leur revanche en s’imposant face aux Transalpins en demi-finale de la Ligue des Nations (2-1), au terme d’une partie maîtrisée avec un collectif fantastique qui a fait chavirer de bonheur les puristes du football. La Roja, remaniée, présente un bloc très joueur, qui adopte un pressing trop haut sur l’adversaire pour empêcher les premières relances et ensuite, prendre la possession du jeu, comme à son habitude, pour dérouler et faire éclore ces jeunes talents. Après Pedri le jeune catalan de 18 ans qui a crevé l’écran lors de l’Euro dernier, un autre joueur du FC Barcelone, beaucoup plus jeune, Gavi, qui, à 17 ans et 62 jours est devenu le plus jeune joueur de l’histoire à porter la tunique de la Roja, s’est révélé lors du match face à la Nazionale et montré tout son potentiel. Privé de nombreux titulaires pour ce Final Four, le coach espagnol Luis Enrique a réussi à concocter un cocktail détonant, composé d’un savant mélange d’anciens et de jeunes (Busquets, Azpilucueta, Koke, Laporte, Oyarzabal, Sa4abia Pedri, Gavi, Ferran Torres etc..). Pour une équipe qui aime avoir la possession, dans la pure tradition des équipes nationales espagnoles de ces dernières années. Dans cette équipe, tout le monde est au service du collectif, exerçant un football de possession qui épuise l’adversaire en le privant de ballon.

Son adversaire de la finale, la France, éliminée lors de l’Euro 2021 par la Suisse en huitième aux tirs aux buts (3-3, 3 Tab à 2), a réalisé une grosse seconde période de haute volée en demi-finale pour renverser la Belgique de De Bruyne (3-2), après avoir été menée par 2 buts à zéro en première période. Là où les Espagnols s’en remettent à leur collectif, les Tricolores comptent sur les fulgurances de Kylian Mbappé ou les talents de buteurs de Karim Benzema et Antoine Griezmann. Didier Deschamps s’appuie sur un groupe expérimenté, avec un noyau dur qui est là depuis le Mondial victorieux de 2018. Un groupe qui a un certain vécu, contrairement à son adversaire, et qui a l’habitude de la gestion des grands matchs. Cependant, malgré un collectif moins clinquant que celui de l’Espagne, la sélection des Bleus comptent dans ses rangs des joueurs très talentueux et très réalistes, qui peuvent faire la différence à tout moment, à l’image des Pogba, Benzema, Mbappé, Griezmann, les frères Hernqndez, Pavard, etc..).

Sur la pelouse de Milan, ce soir, il y’aura un ballet d’étoiles pour nous offrir une finale de Gala, à l’image des 2 précédentes demi-finales, qui nous ont fait saliver de bonheur. La Roja voudra entamer son renouveau par le trophée de la Ligue des Nations, alors que la Tricolore, après son echec retentissant l’été dernier compte prendre une revanche et offrir le trophée à ses supporters. Donc, il y’aura de belles empoignades entre Ibériques et Gaulois. Le décor est bien planté pour une soirée magique, entre 2 grandes nations du football européen et mondial. Qui va succéder au Portugal de Cristiano Ronaldo, vainqueur de la 1ère édition ?