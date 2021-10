Cependant, la tâche ne sera pas du tout aisée, car la Seleccion ne va pas leur faciliter les choses. Les Espagnols, en plein renouveau, comptent frapper un grand coup et stopper la belle série italienne. Les protégés de Luis Enrique, peuvent compter sur Oyarzabal, Koke, Ferrand Torres, Azpilicueta, Busquets, pour ne citer que les cadres, pour réussir leur rêve de jouer la finale. Les 2 équipes, sont toutes 2 leaders de leurs poules de qualifications en Coupe du monde 2022, avec 4 victoires et 2 nuls pour l’Italie logée dans la poule C et pour l’Espagne, 4 victoires, 1 nul et 1 défaite dans la poule B.

Après 37 matchs d’invincibilité, les protégés de Roberto Mancini, dans la continuité de leur bel tournoi de l’Euro 2020, comptent accrocher un autre trophée de rang à leur tableau de chasse. Moins flamboyante, depuis, avec 2 nuls et 1 victoire en Éliminatoires de Coupe du monde, contre la Bulgarie (1-1), la Suisse (0-0) et la Lituanie (5-0), la Squadra Azzura a tout de même conservé son invincibilité à 37 matchs sans défaite. A domicile, face à l’Espagne qui lui avait causé beaucoup de soucis sur la route du sacre européen, les Azzuris doivent montrer des visages plus reluisants pour passer en finale. Guidés par ses cadres, dont, Donnarumma le néo-Parisien, la paire Bonucci-Chiellini, Insigne, qui réussit un bon début de championnat avec son club de Napoli premier de la série A avec 7 victoires en autant de matchs, Chiesa le virevoltant attaquant de la Juventus buteur contre Chelsea (1-0) en Ligue des champions et Maestro Verratti de retour de blessure et auteur d’un bon match avec le PSG face à City (2-0), les Champions d’Europe peuvent passer l’obstacle ibérique.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy