Grosse déception pour les Tenants du titre, moins d’un an après avoir remporté le trophée face à l’Espagne. Logée dans le groupe 1, la France partait favori, devant la Croatie son adversaire de la finale du dernier Mondial, le Danemark et l’Autriche. Mais après 4 rencontres, les Bleus n’y arrivent pas, et comptent 2 revers subis à domicile, face au Danemark (1-2) et la Croatie ce lundi (0-1), pour 2 nuls, en Autriche (1-1) et en déplacement chez Modric et compagnie (1-1). Avec 2 points en 4 sorties, pour 3 buts marqués et 5 concédés, les coéquipiers de Lloris sont bons derniers de la poule, derrière le Danemark (1er, 9 pts), la Croatie (2e, 7 pts), l’Autriche (3e, 4 pts). A 2 journées du terme des matchs de groupes, les Tricolores sont éliminée du Final Four et risquent la relégation en Ligue B.

