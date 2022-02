Le choc au sommet de ces Barrages retour à tourné à l’avantage des Blaugranas. Après le nul à l’aller au Camp Nou, les Napolitains de Kalidou Koulibaly nourrissaient le rêve de se payer les scalps des Catalans, mais à l’arrivée, ils ont été refroidis. Les Visiteurs ont très tôt pris les devant, menant 2 buts à zéro après 13 minutes de jeu, grâce à Alba (8e) et Frankie de Jong (13e). Le temps qu’Insigne réduit l’écart sur penalty (23e), Piqué ajoute un 3ème but (45e). En seconde période, Aubameyang porta l’estocade à Koulibaly et compagnie, qui vont réduire le score par Politano (87e). Du coup, Naples voit son rêve de poursuivre l’aventure européenne se briser, devant plus fort que lui.

