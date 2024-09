Football-Ligue Europa : Boulaye Dia double buteur de la Lazio lors du succès face au Dynamo Kiev (0-3), porte son total à 4 buts en 5 matchs avec le club italien

XALIMANEWS-Pour son premier match de Ligue Europa, la formation Laziale a été conquérante, ce mercredi. Sous la houlette de Boulaye Dia, crédité d’un doublé, la Lazio a fait corrigé le Dynamo Kiev(3-0) lors d’une partie disputée à Hambourg en Allemagne.

Pour son premier match de Ligue Europa, la Lazio de Rome se déplaçait en Allemagne précisément à Hambourg pour affronter le Dynamo Kiev. Et porté par le Lion de la Teranga, la formation italienne a fait le job, et bien fait même. Le Lion de la Teranga est double buteur, aux 4e et 35e minutes. L’autre réalisation Laziale est l’oeuvre du Nigérian Fisayo Dele Bashiru (33e). Avec ce succès, le club italien entame bien sa campagne.

Quand à Boulaye, avec ce doublé, il porte son total avec la Lazio, à 4 buts, dont 2 en championnat et 2 en Ligue Europa, après 5 matchs disputés dont 4 titularisations avec le club laziale. Rappelons que Boulaye est un transfuge de la Salernitana.