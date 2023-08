En Belgique,la Gantoise de Noah Fadiga recevait l’Apoel Nicosie de Chypre. Les Belges ont pris une bonne option en s’imposant (2-0), sur des buts signés par Fofana (77e, 1-0) et Hong (90e+2, 2-0). Le fils de Kalilou Fadiga a participé à cette importante victoire en entrant en jeu dans les derniers instants du match.Toujpurs en Belgique, Adana Demispor de Turquie, avec Chérif Ndiaye comme titulaire, Badou Ndiaye et Mbaye Niang remplaçants au coup d’envoi, s’est fait renverser (1-2) par le Racing de Genk de Belgique, aprèsavoir ouvert le score. Du coup, Chérif Ndiaye passeur décisif sur le but de son équipe et ses partenaires doivent se sublimer lors du match retour, pour espérer voir les phases de groupes. A Kiev, Samba Diallo et le Dynamo, ont connu le même sort. Devant leur public, les Ukrainiens ont subi la loi des Turcs de Besiktas (2-3). Samba Diallo, entré en jeu à la 75e minute, n’a rien pu faire pour empêcher la défaite des siens.

