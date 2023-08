Seul, Noah Fadiga a trouvé le sourire à l’issue des Barrages retours de la Ligue Europa Conférence. Le fils de Khalilou Fadiga, entré en jeu en seconde période et la Gantoise se sont qualifiés pour les phases de groupe après avoir confirmé leur victoire de l’aller (2-0), en s’imposant ce soir en déplacement face à l’Apoel Nicosie en Chypre (1-2). Tout le contraire contraire pour Adana Demirspor du trio de sénégalais Chérif Ndiaye-Mbaye Niang -Pape Alioune Ndiaye. Malgré le but de Chérif Ndiaye le passeur décisif à l’aller (45e+9, 1-0), rétablissant le score dans les 2 matchs, le club turc s’est fait éliminer aux tirs au but (4-5). Dans cette rencontre, Mbaye Niang a remplacé son compatriote de buteur, tandis que Pape Alioune Ndiaye a supplée Akbaba, ces 2 changements sont intervenus en seconde période. Même fortune pour Samba Diallo et le Dynamo Kiev. Après s’être inclinée à domicile lors de la manche aller (2-3), la formation ukrainienne à été de nouveau battue en Turquie (1-0). Le jeune international sénégalais est entré en jeu en seconde période.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy