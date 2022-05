Très ému, et en larmes, il a adoubé ses joueurs après le sacre. « J’avais dit aux joueurs qu’il avaient fait leur travail en se qualifiant pour la Ligue Euro (6e place Série A). Aujourd’hui, ce n’était pas du travail, c’était l’histoire à écrire. Et on l’a écrite. On a beaucoup donné pour cette compétition, sans nous détourner de l’objectif prioritaire qui était de se qualifier pour la C3 », a déclaré le Mou en zone mixte.

Ce Mourinho est vraiment spécial, du fait aussi qu’il est le seul technicien à avoir gagné les 3 Coupes européennes existantes actuellement, à savoir , la Ligue des Champions (Porto en 2004) et (Inter de Milan 2010), l’Europe League (Manchester United 2017) et Ligue Europa Conference (2022). Avec ce dernier sacre, il devient le premier vainqueur de la C4. Une performance rare pour The Special One qui peut remercier Zaniolo le seul buteur du match.

