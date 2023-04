Battus lors de la manche aller (0-2), les Neerlandais ont très tôt rétabli l’équilibre face à Moussa Ndiaye et compagnie, après seulement quinze minutes de jeu. Un score qui resta inchangé jusqu’à la fin du temps règlementaire. Les 30 minutes supplémentaires en prolongation n’apportent pas grande chose et il a fallu recourir aux tirs au but. Et dans cet exercice, les Belges sont craquer et les Neerlandais vont s’imposer par 4 tirs au but à 1. Suffisant AZ Alkmaar pour aller défier West Ham en demi-finales. Le jeune défenseur international sénégalais a disputé toute la rencontre avec le club belge.

