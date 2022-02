Les 2 Sénégalais de l’Olympique de Marseille et leurs coéquipiers, qui seront en déplacement ce jeudi à Azerbaïdjan, sont en pôle position pour se qualifier pour le tour suivant. Après la victoire du match aller au Stade Vélodrome (3-1) grâce à un doublé de Milik et un dernier but en fin de match de Payet, le club phocéen devrait terminer le job en territoire adverse. Cependant, pour les Olympiens de Pape Gueye et Bamba Dieng tous 2 décisifs lors du match aller, la partie ne s’annonce pas facile car les Azerbaïdjanais vont jouer leur va-tout pour renverser la situation. Pronostic favorable aux Français, qui ne doivent pas louper l’occasion de continuer leur aventure sur la scène européenne.

XALIMANEWS-Les 2 formations des Internationaux sénégalais, Pape Gueye et Bapba Dieng d’un côté, et Nampalys Mendy de l’autre, vont aborder avec sérénité les matchs retours des Barrages de la Ligue Europa Conférence. L’OM et Leicester, se sont imposés lors des matchs aller respectivement, devant Qarabag (3-1) et Randers (4-1), des scores qui peuvent prêter à la sérénité avant d’aborder les confrontations de ce jeudi.

