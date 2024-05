Football-Ligue Europa/Demi finale : Marseille d’Ilman Ndiaye et Ismaila Sarr sombre à Bergame face à l’Atalanta

XALIMANEWS-Ce jeudi à Bergame dans le cadre de la demi-finale retour de la Ligue Europa, les Olympiens ont coulé (3-0) face aux Bergamesques. Une défaite qui prive les deux Lions de la Teranga, Ismaila Sarr et Ilman Ndiaye, de la finale de l’édition 2024/2024.

Grâce à trois réalisations de Lookman (30e), Ruggieri (52e) et Touré (90e), l’Atalanta Bergame a pulvérisé la formation phocéenne. Après le match nul de la manche aller (1-1), Ilman Ndiaye, Ismaila Sarr et partenaires, comptaient réussir l’exploit face aux Italiens qui rêvaient de leur première finale. Mais pour espérer renouer avec une finale de la Ligue Europa six ans après la défaite face à l’Atletico, l’OM n’a pas été au rendez vous. Avec Ilman Ndiaye aligné d’entrée et qui a disputé 59 minutes étant crédité de deux tirs non cadrés (15e et 50e) et Ismail Sarr participant aux 31 dernières minutes remplaçant son compatriote, les Olympiens n’ont pas fait le poids. Et logiquement, ils s’inclinent et laissent les Transalpins disputer leur première finale européenne.

. Lookman30′

M. Ruggeri52′

E. Toure90

+4′

3

Terminé

0

Aperçu