Victorieux de ces 2 premiers matchs dans la poule C, le Betis Seville pourrait se rapprocher de la qualification en cas de 3ème succès de rang. Cependant, la tache risque d’être corsée face à la Roma (3e, 3 pts), qui voudrait se reprendre après une défaite. Youssouf Sabaly, de retour de blessure, pourrait faire son retour chez les Andalous. Dans la poule H, l’AS Monaco (3e, 3 pts), battu par Ferencvaros (1-0), voudra se relancer à domicile en recevant Trabzonspor de Turquie. Pour ce choc, Krepin Diatta et ses partenaires feront une bonne opération s’ils s’imposent, en consolidant leurs chances de qualification. Pour les autres rencontres des Sénégalais, dans la poule B, le Stade Rennais (1er, 4 pts) qui revient d’un nul (2-2), va recevoir le Dynamo Kiev de Samba Diallo (4e, 0 pt), qui a été retenu dans le groupe des Ukrainiens. Le jeune international U20 sénégalais ne vas pas croiser son grand frère international A, Alfred Gomis non retenu chez les Bretons. Dans la poule E, le FC Sheriffd de Mouhamed Diop (3e, 3 pts) va recevoir le Real Sociedad, le leader du groupe (1er, 6 pts). Les Espagnols qui comptent 2 succès d’affilée, seront de solides clients pour les partenaires de l’ancien pensionnaires de Dakar Sacré-Coeur. Ces derniers, à domicile, essaieront de se payer les scalps des Ibères pour consolider leurs chances de passer en 8èmes. Enfin, dans la poule G, l’Olympiakos de Pape Abdou Cissé et Ousseynou Ba, dernier de la poule (4e, 0 pt) revevra Qarabag (2e, 3 pts). Les Grecs, dos au mur après 2 défaites de rang, devront s’imposer à domicile, s’ils veulent garder leurs chances de voir les 8èmes. Pour ce match importantissime, le champion d’Afrique Pape Cissé, devrait postuler à une place de titulaire dans la défense de la formation du Pirée.

