Après deux nuls prolifiques, en déplacement face à l’Ajax (3-3) et à domicile devant Brighton (2-2), les Phocéens ont engrangé leur premier succès dans la poule B en dominant l’AEK Athènes à la maison lors de la précédente journée (3-1). Un succès qui a valu au duo de Lions de la Teranga, Ismaila Sarr et Ilman Ndiaye le droit de s’adjuger la première place du groupe. Ce soir, les hommes de Gattuso espèrent triompher tout en comptant sur une défaite de Brighton (3e, 4 pts), qui doit rendre visite à la lanterne rouge l’Ajax (4e, 2 pts). Un tel scénario rapprocherait le club de la Canebière de la qualification aux 8es de finales. Meilleure attaque du groupe avec 8 buts marqués, l’OM compte le même nombre de buts encaissés que son rival du jour et l’Ajax (6), là où les Anglais en ont concédé moins (5). Dans un bon jour, Sarr, Ndiaye et partenaires peuvent dynamiter encore cette défense athénienne et consolider davantage leur fauteuil.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy