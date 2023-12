Pour la dernière journée de la poule B, les Phocéens en leaders, se rendaient Outre Manche pour défier Brighton son dauphin, pour la bataille de la première place. L’enjeu de ce match était le fauteuil du groupe, qualificatif directement pour les 8es de finale. Pour ce match, les protégés de Gattuso ont bien tenu le choc durant la majeure partie de la rencontre, avant de céder en fin de match sur un but du meilleur joueur de la partie, en l’occurrence le Brésilien Joao Pedro (88e, 1-0). Les partenaires d’Ilman Ndiaye et Ismaila Sarr, entrés en jeu respectivement, aux 52e et 76e minutes, ont même touché le montant et les poteaux par Clauss et Harit. Finalement, l’OM devient dauphin (2er, 11 pts) va disputer les Barrages, alors que Brighton (1er, 13 pts) disputera directement les 8es de finale.

