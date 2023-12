En déplacement en Andalousie, Abdallah Sima et ses coéquipiers devaient battre le leader, le Betis Séville pour obtenir la première place du groupe, donnant droit au ticket qualificatif pour les Huitièmes de finales. Les Ecossais s’y sont mis très tôt, avec le but assez expéditif de Sima (10e, 0-1), donnant un avantage de courte durée aux Rangers, car Miranda va égaliser, quatre minutes plus tard (14e, 1-1). Dans cette première période assez spectaculaire, Dessers redonne l’avantage aux visiteurs (20e, 0-1), avant que Perez ne rétablit à nouveau l’équilibre pour les Andalous (37e, 2-2). En seconde période, alors qu’on s’acheminait vers une qualification du Sparta Prague qui menait (3-1) face à Aris Limassol dans l’autre match, Roofe va offrir la qualification à Abdallah Sima et ses coéquipiers (78e, 2-3), au détriment d’Alassane Diao et ses partenaires espagnols. Le Glasgow (1er, 11 pts) devance d’une courte tête le Sparta Prague (2e, 10 pts) alors que le Betis (3e, 9 pts) va disputer la Ligue Europa Conférence.

