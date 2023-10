Après son nul prometteur lors de la première journée en terre battue face à l’Ajax (3-3), l’Olympique de Marseille devait confirmer les attentes cet après-midi lors de la réception de Brighton. Et face aux Sixièmes de la réputée Premier League, llman Ndiaye, titularisé d’entrée, acclamé par son public après une grosse récupération dan son propre camp sur une contre attaque adverse (31el, et ses copains phocéens semblaient avoir fait le job en menant à la pause (2-0), assommant les hommes de De Zerbi en l’espace d’une minute, grâce aux réalisations de Mbemba (19e) et Veretout (20e) sur deux centres en retraits, de Clauss et Harit. Mais en seconde période après 10 minutes de jeu, Brighton réduit son retard sur une erreur de marquage qui se paie cash. Le Japonais centre en retrait pour Pascal Gross qui marque du plat du pied (55e, 2-1). Les Olympiens ne sont pas à l’abri d’un retour des Anglais. L’Olympique de Marseille a fait entrer Ismaila Sarr à la place de Correa (62e) alors que son compatriote Ilman Ndiaye est sorti remplacé par Renan Lodi (78e). L’ancien joueur de Watford va écoper d’un carton jaune (84e) et cinq minutes plus tard, Brighton va égaliser sur un penalty obtenu par Lamptey et transformé par Joao Pedro (89e, 2-2). Du coup, les Olympiens se sabordent et ratent l’occasion de prendre la tête du groupe B, se contentant de la seconde place, à égalité avec l’Ajax qui a fait match nul (1-1) avec l’AEK Athènes dans l’autre match du groupe.

