Pau Lopez dans les buts, en défense il devrait y avoir Renan Lodi, Samuel Gigot, Chancel Mbemba et Jonathan Clauss. L’entre jeu olympien pourrait se composer de Jordan Veretout devrait être la sentinelle avec Valentin Rongier et Azzedine Ounahi à ses côtés. En attaque, Ismaila Sarr et Ilman Ndiaye qui a marqué son premier but la journée passée, devront accompagner Pierre Emerick-Aubameyang. L’ancien joueur de Sheffield avait montré de belles choses lors de la défaite face à Monaco (3-2) avant de sortir sur blessure, tandis que l’ex feu follet de Watford revenant de blessure avait retapé avec le ballon à Louis ll. A eux deux, ils peuvent constituer avec le Gabonais Aubameyang, une attaque fulgurante pour dynamiter la défense de Brighton

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy