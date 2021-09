XALIMANEWS-Ce jeudi soir, en Ligue Europa, Monaco a remporté une petite victoire face à Sturm Graz sur une réalisation de l’international sénégalais Krepin Diatta. De son côté, Naples de Kalidou Koulibaly a arraché le nul face à Leicester dans les derniers instants du match (2-2).

En souffrance en de début de saison, l’AS Monaco s’est offert un bol d’air en Ligue Europa. Opposés aux Autrichiens de Sturm Graz, les Monégasques se sont imposés par un but à zéro, sur une réalisation du Lion de la Teranga, Krepin Diatta, titularisé pour l’occasion. Ce dernier, à la réception d’un centre catapula de la tête la balle au fond des filets adverses pour le seul but de la rencontre (66e, 1-0). D’ailleurs à la fin du match, le buteur a exprimé son satisfaction et sa joie.

«On est rassuré d’avoir gagné ce match, c’était important de gagner aujourd’hui, on l’a fait et on est content pour ça, on va vite se reposer car il y a un match qui nous attend dimanche (ndlr : face à Nice). Oui, on est dans un moment difficile mais on croit en nous, on continue de travailler. L’essentiel, c’est de ne pas lâcher, ce n’est que le début de la saison. On va relever la tête, comme on la fait la saison dernière. Le derby ? Oui ça va être un match difficile mais on est prêt, on va se reposer vite et préparer ce match pour répondre présent.» A laché le Sénégalais.

De son côté, Kalidou Koulibaly et ses partenaires du Napoli, ont arraché un nul heureux face à Leicester, en déplacement. Ballotés et menés (2-0), sur des réalisations de Perez (9e, 1-0) et Barnes (64e, 2-0), mais, portés par leur homme providentiel, le Nigérian Oshimen, les Visiteurs vont égaliser sur un doublé de ce dernier, aux 69e et 89e minutes. Kalidou et les siens reviennent de loin.