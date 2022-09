Krepin Diatta et l’AS Minaco, pensionnaires de la poule H, victorieux en déplacement de l’Étoile Rouge (0-1), essaieront d’enchainer à domicile face à Ferencvaros, et du coup prendre la tête du groupe. En Andalousie, le Betis Séville de Youssouf Sabaly, après sa victoire à Helsinki face à l’HJK (0-1), devra confirmer face à Ludogorets et s’emparer de la tête de la poule C. Mohamed Diop et le Sheriff Tiraspol, dans le groupe E, comptent enchainer devant Manchester United. Cependant, le Sénégalais, buteur lors de la 1ère journée face à Omonia Nicosie (0-3), va avoir du pain sur la planche face à des Reds Devils revanchards après le revers à domicile face à la Real Sociedad (0-1). Le Stade de Rennes d’Alfred Gomis, qui ne figure pas dans le groupe de performance, veut enchainer face à Fenerbahce qui avait disposé de l’Etoile du Dynamo Kiev de Samba Diallo (2-1). L’international U20 sénégalais, vainqueur et MVP de la Coupe UFOA U20 et son équipe devront se ressaisir face à l’AEK Larnaka, pour le compte du groupe B. En Grèce a Athènes, dans la poule G, l’Olympiakos de Pape Abdou Cissé et Ousseynou Ba, voudra se relancer face à Fribourg, après sa défaite en France face à Nantes (2-1). Enfin dans le groupe D, Malmoe de Mohamed Diagne, battu par Braga à domicile (0-2), va rendre visite à l’Union Saint Gilloise.

