Bon dernier au classement de la poule C avant ce 3e match, Leicester qui comptait un point, se devait de réagir. A Moscou, face au club deuxième de la poule et qui comptabilisait 3 points, tout faux pas était interdit. Pourtant, les choses ne s’arrangaient pas au mieux pour les Foxees, menés 2 buts à zéro après 44 minutes, ils vont réagir en fin de première mi-temps temps par Patson Daka (45e, 2-1) qui répond aux 2 réalisations de Sobolev (11e, 1-0) et Larson (44e, 1-0). De retour des vestiaires, le Chipolopolo, Daka, inscrit 3 buts de suite (48e, 54e, 78e) et donne l’avantage à son équipe (2-4) avant que Sobolev ne met son doublé (86e) pour le (3-4). Du coup, les Foxees délogent leurs adversaires de la 2e place et filent le bonnet d’âne au Napoli de Kalidou Koulibaly (4e, 1 pt) qui doit jouer le Leader, le Legia Varsovie.

