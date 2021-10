Pour le compte du groupe B, Monaco sans Krepin Diatta est allé s’imposer sur le terrain du PSV Heindhoven (1-2) et prend la première place du groupe avec 7 pts, après 2 victoires et 1 nul, devant le Real Sociedad (2e, 5 pts) victorieux de Sturm Graz (0-1). Le Napoli de Kalidou Koulibaly s’est relancé dans le groupe C, en dominant le Legia Varsovie par 3 buts à zéro. Une victoire qui s’est dessinée dans les 14 dernières minutes ( Insigne 76e, Oshimen 80e, et Politano 90+5). Grâce à cette victoire, Naples occupent la 2e place avec 4 pts devant Leicester (3e, 4 pts) victorieux hier de Spartak Moscou (3-4). L’Olympiakos de Pape Abdou Cissé, dans la poule D après avoir engrangé 2 victoires de rang, a été stoppé par l’Eintracht Frankfurt (3-1). Malgré ce premier revers, Pape Cissé et ses partenaires restent deuxièmes avec 6 points, derrière leurs bourreaux qui sont Leaders avec 7 points. Enfin, dans la poule E, Marseille de Bamba Dieng entré en seconde période, n’arrive toujours à remporter de victoire concédant son 3e nul face à la Lazio, deuxième avec 4 pts (0-0) pour un seul but marqué et un encaissé, ce qui lui permet d’occuper la 3e place avec 3 pts, derrière Galatasaray (1e, 7 pts) qui a battu le Lokomotive Moscou (0-1)

