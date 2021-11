Le Napoli de Kalidou Koulibaky se déplaçait en Pologne chez le Legia Varsovie qui était leader de la poule C. Après un match mal embarqué avec un but concédé à la 10e minute, les coéquipiers du défenseur sénégalais ont renversé leurs adversaires en seconde période. D’abord par Zielinski le Régional de l’étape qui égalisant sur penalty (51e), suivi de Mertens sur penalty aussi (75e), avant que Lozano (79e) et Ounas (90e) n parachèvent le score (1-4). Grâce à ce succès, Naples prend le fauteuil avec 7 pts, suivi du Legia (2e, 6 pts). Leicester de Nampalys auteur d’un nul (1-1) devant le Spartak Moscou (4e, 4 pts) occupe la 3e place avec 5 pts. Monaco, qui retrouvait Krepin de retour aux affaires après un mois d’absence mais remplaçant au coup d’envoi, a été tenu en echec à domicile par le PSV Eindhoven (0-0). Dominateurs, les Monégasques ont buté sur une bonne équipe hollandaise. Malgré ce nul, l’ASM garde la tête de la poule B avec 8 pts, devant le Real Sociedad qui a buté sur Sturm Graz (1-1) mais devancé le PSV (3e, 5 pts). L’Olympiakos, sans Abdou Cissé mais avec Ousseynou Ba en défense, a encore été battu par Frankfort. Malgré une bonne entamé avec l’ouverture du score par El Arabi le Lion de l’Atlas, les Allemands vont égaliser par Kamado, deux minutes plus tard (17e). Et Petter, entré en jeu en seconde période a crucifié l’équipe grecque à la 91e minute pour le (1-2). Cependant, Ousseynou Ba et compagnie restent seconds avec 6 points, derrière leurs bourreaux qui sont leaders avec 10 points. Fenerbahce qui a disposé d’Antwerp est troisième à un point de l’Olympiakos.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy