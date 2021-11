Pour la réception de David Sylva et ses partenaires, Monaco devra faire sans Krepin Diatta, blessé et indisponible pour plusieurs mois. Premiers du groupe B avec 8 points, les joueurs de Nico Kovac pourront se qualifier dès ce soir, en cas de succès devant les Espagnols. Le club de la Principauté compte 2 victoires et 2 nuls en quatre matchs joués, pour 4 buts marqués et 2 encaissés.

