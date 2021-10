XALIMANEWS-Dans le cadre de la 2e journeede la Ligue Europa, pour le compte de la poule C le Napoli de Kalidou Koulibaly a été surpris à domicile par le Spartak Moscou, tandis que l’Olympiakos de Pape Abdou Cissé et Ousseynou Ba, ont réussi une bonne opération en enchaînant un second succès en déplacement en Turquie face à Fenerbahce (0-3).

Auteurs d’un nul lors de la première journée, en déplacement face à Leicester (2-2), les coéquipiers de Kalidou Koulibaly recevaient les Russes du Spartak Moscou pour le compte du groupe C. Désireux remporter la partie pour consolider leurs chances, les Partenopei ouvrent le score très matinalement à la 11e seconde par Elmas Eljif (1-0). Mais réduit à 10 à la 30e minute après l’expulsion de Mario Rui, Naples va subir les foudres du Spartak qui va égaliser par le Hollandais Quincy Promes (55e, 1-1), avant que Ignatov ne donne l’avantage aux Russes (80e, 1-2). Résignés les leaders du championnat d’Italie vont concéder un 3e but par Promes qui réussit le doublé (90e, 1-3). Les Visiteurs qui ont vu rouge aussi, vont encaisser un deuxième but, sans grande conséquence, des œuvres d’Oshimen (90+4, 2-3). Le club de Kalidou Koulibaly s’incline et concède sa première défaite de la saison après 6 victoires en autant de matchs en championnat. Toujours dans le groupe C, Leicester a été aussi battu à Varsovie par le Legia (1-0). Du coup, Italiens et Anglais sont distancés et doivent se ressaisir.

Pour le groupe D, l’Olympiakos de Pape Abdou Cissé et Ousseynou Ba, après sa victoire initiale devant Anvers (2-1), effectuait un périlleux déplacement dans le Bosphore pour y défier le Fenerbahce. En maîtrise, les Grecs, sous l’impulsion de Goergios Masouras, passeur décisif sur le but de Soares (6e, 0-1) et double buteur (63e, 68e, 0-3), ont pulvérisé les Turcs et font le plein de points en 2 journées. L’Olympiakos devance de 2 longueurs l’Intracht Frankfurt victorieux in-extremis d’Anvers sur un penalty de Paciencia dans le temps additionnel (90e+1, 0-1).