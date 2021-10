Le Lion de la Teranga, qui s’est accroché avec William Saliba en fin de match en s’empoignant chaudement avant d’être séparés par leurs coéquipiers et de voir jaunes, passé par 12 clubs dont la Juventus et l’AC Ajaccio, a posté une photo de son empoignade avec l’olympien sur son compte Instagram, avec cette phrase qui en dit long sur la détermination du Lion à découdre avec le Marseillais au retour, à Istanbul le 25 novembre prochain. « On ramène un point, on vous attend bientôt chez nous » , a-t-il écrit en italien avant de conclure en turc : « nous avons les meilleurs fans du monde » . Ça promet de chaudes retrouvaient en Turquie pour qui connaît l’ambiance dans les stades et la passion teintée de chauvinisme des supporters Ottomans.

La rencontre de la 2e journée de Ligue Europa OM/Galatasaray (0-0), disputée ce jeudi au Vélodrome, fut très riche en incidents. Ce choc entre Français et Turcs ne fut pas un sommet technique mais à été très engagé. Dans les tribunes, les supporters des 2 équipes montaient des voix, se chamaillent et en sont même venus aux mains. Après l’interruption du match du fait de lancements de fumigènes de la part des fans turcs, sur le terrain, les joueurs ne furent en reste. Après Guendouzi et Van Aanholt qui se sont copieusement invectivés sur une action litigieuse, et le chambrage du joueur turc envers le Marseillais sur les réseaux sociaux après le match, c’est autour du Sénégalais, Mbaye Diagne entré en fin de match d’y aller à sa façon.

