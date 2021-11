D’abord, l’ancien coach de l’inter de Milan avec qui il a remporté le Scudetto en 2020/2021, a reçu un bel acceuil de la part des supporters du club londonien, «digne de ceux réservé aux héros», explique le Daily Mail. Longuement applaudi à son entrée sur la pelouse, Conte pouvait démarrait son premier match sur le banc des Spurs. Pour sa première sortie, l’Italien a vécu une entamé tonitruante, avec 3 buts en 30 minutes, grâce Heung-min Son (15e), Lucas Moura (22e) et un but contre son camp de Jacob Rasmussen (28e). Mais, le nouveau coach doit faire face à une fulgurante réaction des Néerlandais qui marquent coup sur coup, 2 buts en 7 minutes, par Rasmussen qui rectifie son contre son camp (32e) et Matuz Bero (39e). Et pire, à l’heure de jeu, l’ancien sélectionneur de la Squadra Azzurra a vu son leader de défense, l’Argentin Cristian Romero, recevoir un deuxième carton jaune, synonyme d’exclusion. Sous pression sur son banc pour sa première avec Tottenham, il a pu pousser un ouf de soulagement quand 2 joueurs d’en face se sont faits expulser dans les 10 dernières minutes (Danilo Doekhli 81e et Markus Schubert 85e).

