Football-Ligue Europa/Quarts retours : l’OM et Ilman Ndiaye se qualifient au dépens de Benfica aux tirs au but (1-0, 4 tab à 2)

XALIMANEWS-Ce soir dans le cadre des quarts de finale retour de la Ligue Europa, l’OM aux tirs au but face à Benfica. Battus lors de la manche aller (2-1), Ilman Ndiaye et compagnie ont réussi à rétablir l’équilibre (1-0), avant de s’imposer aux tirs au but (4 tab à 2). Du coup,Ilman Ndiaye et Ismaila Sarr absent sur blessure ce soir,vont disputer les demi-finales.

Ultra-dominateur, le club phocéen n’a réussi à marquer qu’un seul but, des oeuvres de Moumbagna sur un excellent centre du gauche d’Aubameyang (79e, 1-0). Une réalisation, marquée quatre minutes après la sortie d’un Ilman Ndiaye assez intéressant et remplacé par Correa (74e), suffisante pour aller aux prolongations. Après 30 minutes supplémentaires, sans but, les deux formations antagonistes allaient être départagées par la séance fatidique des tirs au but. Et dans cet exercice, ce sont les Olympiens qui se montrent plus adroits, marquant leurs quatre tentatatives alors que les Benfiquiste on raté deux tirs dont un arrêt de Pau Lopez. l’Olympique de Marseille rejoint le dernier carré de la Ligue Europa.