Cependant, le principal intéressé a tenu à relativiser : « Comme je l’ai dit, honnêtement je suis déjà très fier de représenter mon pays parmi les 10 meilleurs gardiens du monde (le trophée Lev Yachine, ndlr). En un an, c’est une très bonne chose, je ne me contente pas de cela, j’ai beaucoup d’ambitions mais c’est déjà une bonne étape. Ensuite, il y aura toujours des débats que ce soit sur moi ou sur quelqu’un d’autre. Voilà, c’est la liberté des votes des journalistes et c’est leur liberté d’expression et il faut respecter cela. » A réagi, très philosophe, Édouard Mendy.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy