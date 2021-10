L’international allemand Jérôme Boateng (76 sélections, 1 but), sous les couleurs du club rhodanien depuis l’été dernier, n’est plus appelé en sélection depuis le 13 octobre 2018, sous l’ère Joachim Lõw, comme Thomas Muller et Matt Hummels. Ces deux derniers ont réintégré la sélection. Cependant, selon Footmercato qui cite le journal allemand Bild, Flick et son ancien protégé au Bayern de Munich, se seraient entretenus et il est ressorti de leur discussion, une possibilité pour le géant défenseur de retrouver la Mannschaft, s’il retrouve son meilleur niveau. Donc, à Jérôme Boateng de relever ce défi, pour pouvoir participer à une énième grande compétition internationale avec son pays, comme le Mondial qatari en 2022.

