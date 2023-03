Après le succès d’hier nuit à Tanger sur la Canarinha, Walid Regragui, est revenu sur la forme actuelle de ses protégés et assume le statut de favori pour la CAN 2024. « On va rester les pieds sur terre, garder de l’humilité et continuer à travailler. Bien sûr qu’on est favori, comme beaucoup d’équipes. Mais on connaît l’Afrique. C’est très difficile. On va se préparer. On va essayer. On vit peut-être l’âge d’or du football marocain ». Attendons d’ici un an pour voir si le Maroc pourra détrôner le Sénégal, détenteur du trophée de la CAN.

