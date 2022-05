L’mage de ce fin de match entre les joueurs du Raja et l’ancien Blaugrana à Marrakech (Maroc), avait fait le tour de la planète et illustrait parfaitement l’aura de la légende brésilienne au pays du Royaume Cherifien. Et dans un entretien accordé à CNEWS, le champion du monde 2002 est revenu sur ces moments forts, pour lui. «Oui, bien sûr, je me souviens très bien de ce moment. Nous avions perdu, mais c’était une ambiance incroyable. Ce jour-là, c’était une grande fête du football. Le Raja avait mérité sa qualification. Et à la fin, plusieurs joueurs étaient venus me voir. Ça m’avait énormément touché. C’est aussi ça le football. À chaque fois que j’ai l’opportunité d’aller au Maroc, je suis bien accueilli et je joue au foot là-bas aussi. C’est un pays que j’ai toujours apprécié. J’ai beaucoup d’amis marocains.»

