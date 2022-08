Dans cette optique, le dirigeant marocain n’avait pas hésité à négocier avec son sélectionneur ainsi qu’avec les deux joueurs concernés pour trouver un terrain d’entente, à six mois du tournoi mondial. . D’ailleurs, pour calmer les ardeurs de la presse marocaine, la fédération avait assuré début mai «qu’aucune réunion n’a été tenue à ce jour entre le président de la FRMF et le Sélectionneur National qui est toujours en congé à l’étranger.» Et si coach Vahid a su faire des concessions et reconvoquer Mazraoui, il a par contre buté sur un Ziyech qui n’a pas souhaité discuter avec lui. Devant cette ambiance pesante, l’instance chérifienne a fini par céder et vient d’annoncer par le biais d’un communiqué s’être séparé de l’ancien entraîneur du Paris Saint-Germain et du FC Nantes.

Arrivé sur le banc de la selection marocaine en août 2019, l’entraîneur bosnien Vahid, est pourtant credité d’un bon bilan : seulement deux revers au compteur toutes compétitions confondues (face au Gabon en amical en octobre 2019 et face aux USA en amical en juin 2022). Sous sa direction, les Lions de l’Atlas ont obtenu leur meilleur parcours à la CAN, depuis 17 ans (quart de finale à la CAN 2021, élimination en prolongation face à l’Egypte) et une qualification à la Coupe du Monde 2022 aux dépens de la République Démocratique du Congo – une deuxième participation de rang à un Mondial après 2018. Cependant, ces résultats flatteurs n’ont pas empêché les critiques, surtout après ses brouilles avec certains cadres de la sélection, dont Hakim Ziyech. Le joueur de Chelsea avait même annoncé sa retraite internationale, tant que Vahid restera le selectionneur du Royaume chérifien.

