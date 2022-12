XALIMANEWS-Les Lions de l’Atlas, sont devenus la première sélection africaine de l’histoire, à se qualifier pour le dernier carré d’un Mondial. Un exploit salué à sa juste valeur par le peuple du royaume chérifien. Dans des entretiens accordés à la presse marocaine, Walid Regragui a évoque l’acceuil que leur a réservé la population marocaine et décliné ses ambitions.

« C’est toujours un rêve, magnifique, d’être reçu par Sa Majesté. Sincèrement, il nous a beaucoup soutenus. Ce qu’il fait pour notre pays, le sport en général et en particulier le football, c’est extraordinaire, c’est sa réussite aussi. Les installations dont on dispose aujourd’hui, l’Académie, les moyens et le soutien moral donné pendant cette Coupe du Monde, c’est quelque chose qu’on n’oubliera pas », a-d’abord raconté l’ancien coach du Widad dans ses propos relayés par Footmercato er puisés dans au micro de Le360 Sport. « Le football marocain fait désormais partie du gotha mondial c’est un honneur pour le Royaume, a-t-il ajouté, dans un entretien accordé à Hespress. La ferveur populaire était incroyable. Elle a permis aux joueurs de prendre la mesure des attentes du peuple. C’est positif, car cette passion populaire servira dans le futur à pousser les joueurs à donner le maximum de de mouiller au mieux le maillot »

Cependant, le technicien de 47 ans, se projette sur la Coupe d’Afrique des Nations de 2023 prévue en 2024 avec l’objectif d’aller plus loin, « dans un an, on a une compétition continentale, on a envie de représenter le Maroc le plus haut possible. On sait bien que le football n’a pas de mémoire donc il va falloir aller de l’avant ». L’ancien latéral des Lions de l’Atlas previent ses joueurs en les exhortant de performer en club pour être éligible en selection tout en excluant pas de nouvelles têtes à intégrer. « On a des joueurs en tête, mais on a aussi un groupe de haut niveau. Pour l’intégrer, il faudra être aussi au haut niveau et montrer qu’on mérite de porter le maillot de l’équipe nationale, c’est le message que j’ai envie d’envoyer à tout le monde. Il va falloir être régulier, titulaire dans son club ou se battre pour être titulaire, et ainsi intégrer la quatrième équipe du monde ».

Le remplaçant de Vahid Halimhodzic décline ses ambitions, lui dont son contrat arrive à expiration en 2024 : « nous voulons nous maintenir au même niveau et progresser vers le meilleur. C’est pour cela que ce mindset (état d’esprit en anglais, ndlr) de vainqueur doit se maintenir, nous devons d’abord rester parmi les quatre premières équipes du continent. A mon niveau, je veux arriver au minimum en demi-finale de la prochaine CAN, si je n’y arrive pas alors, je m’en irai et le nouveau coach de l’équipe devra continuer dans le même état d’esprit, c’est-à-dire, viser les demi-finales ou les finales, c’est comme ça que le Maroc progressera ». Et pourquoi pas renouer avec le trophée continental, 46ans apres la génération de Mohamed Faras (1976).