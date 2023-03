Dans une ambiance de folie, les Lions de l’Atlas ont bien confirmé les promesses nées de la Coupe du monde qatarie. Les protégés de Regragui ont pris la mesure du Brésil (2-1), certes remanié mais avec quelques cadres dont Casemiro, Militao, Lucas Paqueta, Vinicius Junior. Sofiane Boufal servi par Al Khanouss a ouvert le score pour les Locaux (29e, 1-0), un score qui sera maintenu jusqu’à la pause. La Canarinha va débuter la seconde période avec de bonnes intentions et Casemiro va égaliser sur un tir mal capté par Bounou (67e, 1-1). Tout est à refaire alors pour les Lions de l’Atlas. Mais, avec beaucoup d’allant et un jeu bien conçu, les Nord-africains vont marquer le second but victorieux par Sabiri (79e, 2-1). Du coup, le Maroc confirme sa bonne Coupe du monde en s’offrant une victoire de prestige sur le Brésil.

