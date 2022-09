XALIMANEWS-3 jours après avoir disposé de la Bolivie (2-0), en France, la sélection du Sénégal n’est pas parvenue à enchainer face à l’Iran. La bande à Sadio Mané a été accrochée par les hommes de Carlos Queiroz (1-1), au terme d’une belle opposition solide, à Vienne en Autriche.

Pour ses retrouvailles avec le Portugais le nouveau selectionneur de l’Iran, Aliou Cissé le coach des Lions du Sénégal, avait opéré 7 changements dans son onze de départ par rapport au match contre la Bolivie. Avec une équipe complètement changée, exceptés Kalidou Koulibaly, Krepin Diatta, Boulaye Dia et Sadio Mané, les champions d’Afrique se lançaient à l’assaut d’une des meilleures formations du continent asiatique. Le Sénégal, qui retrouvait Gana Gueye et Nampalys dans l’entrejeu, en plus d’Ismaila Sarr, posait le pied sur le ballon dès l’entame du match. Assez offensifs, Mané et partenaires se montraient plus entreprenants en ce début de match, et après 2 opportunités de part et d’autre, Ismaila Sarr ratait l’immanquable en tirant sur le gardien après une offrande de Mané (17e). Dans la foulée, Boulaye Dia enlève trop sa frappe (20e). Les iraniens, solides et assez joueurs, essaient de secouer la défense sénégalaise, mais capitaine Koulibaly veille, derrière. Gana Gueye récolte le premier carton jaune du match sur un tacle dangeureux (32e). Dans un temps fort, le Sénégal obtient des opportunités. Decalé par Mané, Krepin Diatta tire sur le gardien iranien (36e). Dans son couloir droit, le jeune Formose Mendy sort une premiere mi-temps assez correcte. Alors qu’il reste 4 minutes pour aller à la pause, les champions d’Afrique obtiennent une dernière occasion, vendangée par Ismaila Sarr, qui devise trop son tir après un travail de Krepin (41e).

De retour au oranges, Carlos Queiroz opère coup sur coup, 4 changements. La première occasion de ce début de seconde période est pour le Sénégal. Après un énième raté du joueur de Watford, les Lions trouvent logiquement l’ouverture sur un contre son camp de Pouraliganji qui essaie de stopper un centre du bon Ismael Jacobs (55e, 0-1). La réaction iranienne est fulgurante, mais Taremi n’arrive pas redresser sa tête sur un centre (56e). Le Sénégal va opérer son premier changement, Koyauté va remplacer Boulaye Dia, assez timoré aujourd’hui (63e). Une minute après, l’Iran va rétablir l’équilibre par leur nouvel entrant, le joueur de Leverkusen, Azmoun, qui de la tête sur un centre venu de la gauche, met la balle au fond des filets de Seyni Dieng (64e, 1-1). Le buteur iranien se montre menaçant 7 minutes plus tard mais sans arriver à faire mouche. Aliou Cissé fait entrer Bamba Dieng et Pape Matar Sarr, en remplacements de Krepin et Nampalys (76e). Le Marseillais manque de donner l’avantage aux Lions, une minute après son entrée en tirant sur le gardien après un centre dévié de Sadio Mané (76e). La formation asiatique joue mieux depuis son égalisation et se montre agressif et assez solide. La partie s’équilibre et Ismaila s’offre une dernière occasion en tirant sur le portier iranien après avoir mystifié un défenseur adverse. Le feu follet des Lions va céder sa place à Ilman Ndiaye pour les 4 dernières minutes (86e). La partie se terminera sur ce nul assez logique, entre les 2 Mondialistes. Dans ce match, les Lions auraient pu s’en sortir avec une victoire, s’ils avaient fait preuve de caractère devant les buts, surtout par Ismaila Sarr. La star des Lions Sadio Mané est apparu un peu émoussé dans ce choc. Du coup, le Sénégal n’arrive pas enchainer et concède le nul, devant un adversaire assez solide.