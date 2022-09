XALIMANEWS-Après 90 minutes de jeu, le Sénégal et l’Iran se sont quittés sur un nul d’un but partout. Les Liont ont ouvert le score sur un contre son camp (55e, 0-1) et l’Iran a rétabli l’equilibre par Azmoun (64e, 1-1). Du coup, les 2 équipes n’arrivent pas à enchainer un second succès dans cette trêve internationale de septembre. (Nous y reviendrons)

