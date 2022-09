XALIMANEWS-Après une première période vierge, Sénégalais et Iraniens vont entamer la seconde période avec l’espoir de trouver l’ouverture. Les champions d’Afrique, beaucoup plus menaçants durant la première mi-temps, devront faire preuve de beaucoup plus d’efficacité devant s’ils veulent enchainer un second succès de rang. Cependant, il faut se méfier de la sélection asiatique, qui a des arguments à faire valoir.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy